Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 12:31

Происшествия

Пожар произошел в Бирюлеве Восточном

Видео: Москва 24

Возгорание произошло на улице Ягодной в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили Москве 24 очевидцы.

Они уточнили, что там горит стройка. При этом на видеокадрах заметен высокий столб дыма.

Ранее пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели зафиксировали на втором этаже административного здания по адресу улица Арбат, дом 9, строение 2. Из-за сильного задымления людей эвакуировали. ЧП обошлось без пострадавших.

Ее один пожар произошел в квартире жилого дома на севере столицы. Там погибла женщина 1985 года рождения. Предварительно, возгорание произошло на 5-м этаже.

Читайте также


происшествияпожаргород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика