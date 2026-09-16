Пожар произошел в Бирюлеве Восточном

Видео: Москва 24

Возгорание произошло на улице Ягодной в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили Москве 24 очевидцы.

Они уточнили, что там горит стройка. При этом на видеокадрах заметен высокий столб дыма.

Ранее пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели зафиксировали на втором этаже административного здания по адресу улица Арбат, дом 9, строение 2. Из-за сильного задымления людей эвакуировали. ЧП обошлось без пострадавших.

Ее один пожар произошел в квартире жилого дома на севере столицы. Там погибла женщина 1985 года рождения. Предварительно, возгорание произошло на 5-м этаже.

