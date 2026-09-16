Собянин рассказал о проектах – победителях конкурса грантов для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве выбрали 205 проектов социально ориентированных НКО, которые стали победителями конкурса грантов мэра города. Об этом сообщил Сергей Собянин на платформе МАХ.

Среди инициатив – бесплатная детская школа радио, обучение подростков 3D-моделированию и веб-разработке, развитие киберспортивного клуба и помощь детям, находящимся в больницах без родителей.

В этом году на конкурс поступило около 650 заявок. Проекты оценивали по 12 номинациям – от добровольчества до городских инноваций, учитывая их значимость для города, актуальность, реалистичность и эффективность.

Впервые грантовую поддержку получат 42 некоммерческие организации. Размер финансирования составит от 500 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от опыта НКО и масштаба инициативы.

Фонд "Байтик" направит средства на обучение подростков из ТиНАО 3D-моделированию и веб-разработке. Ассоциация "Я лидер" откроет бесплатную детскую школу радио, а центр "Журавли" расширит в СЗАО киберспортивный клуб "КиберГнездо".

Проект "Цифровые волонтеры" научит распознавать вербовочные схемы и защищать персональные данные. Фонд "Дорога жизни" обеспечит круглосуточный уход за детьми, которые находятся в больницах без родителей.

Национальная ассоциация детских реабилитологов займется помощью членам семей участников СВО. Для них проведут диагностику и организуют психологическую поддержку.

Ранее заммэра Наталья Сергунина подвела итоги просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди". Его лекции и пешеходные экскурсии с февраля 2026 года посетили более 1,2 тысячи человек. Участникам рассказывали об этапах развития районов и судьбах известных жителей, включая ветеранов Великой Отечественной и деятелей культуры, а также учили работать с архивными документами и фотографиями.