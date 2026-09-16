Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:09

Мэр Москвы

Собянин рассказал о проектах – победителях конкурса грантов для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве выбрали 205 проектов социально ориентированных НКО, которые стали победителями конкурса грантов мэра города. Об этом сообщил Сергей Собянин на платформе МАХ.

Среди инициатив – бесплатная детская школа радио, обучение подростков 3D-моделированию и веб-разработке, развитие киберспортивного клуба и помощь детям, находящимся в больницах без родителей.

В этом году на конкурс поступило около 650 заявок. Проекты оценивали по 12 номинациям – от добровольчества до городских инноваций, учитывая их значимость для города, актуальность, реалистичность и эффективность.

Впервые грантовую поддержку получат 42 некоммерческие организации. Размер финансирования составит от 500 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от опыта НКО и масштаба инициативы.

Фонд "Байтик" направит средства на обучение подростков из ТиНАО 3D-моделированию и веб-разработке. Ассоциация "Я лидер" откроет бесплатную детскую школу радио, а центр "Журавли" расширит в СЗАО киберспортивный клуб "КиберГнездо".

Проект "Цифровые волонтеры" научит распознавать вербовочные схемы и защищать персональные данные. Фонд "Дорога жизни" обеспечит круглосуточный уход за детьми, которые находятся в больницах без родителей.

Национальная ассоциация детских реабилитологов займется помощью членам семей участников СВО. Для них проведут диагностику и организуют психологическую поддержку.

Ранее заммэра Наталья Сергунина подвела итоги просветительского проекта "Москва. Традиции. Люди". Его лекции и пешеходные экскурсии с февраля 2026 года посетили более 1,2 тысячи человек. Участникам рассказывали об этапах развития районов и судьбах известных жителей, включая ветеранов Великой Отечественной и деятелей культуры, а также учили работать с архивными документами и фотографиями.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика