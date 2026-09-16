Площадь пожара на стройрынке в Одинцове достигла почти 2 тыс "квадратов"

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Площадь пожара в торговых рядах строительного рынка в подмосковном Одинцове достигла почти 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, уточнили в беседе с агентством представители МЧС России. Сейчас на месте проводится наращивание сил и средств. К тушению привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

Возгорание произошло в деревне Наро-Осаново на 73-м километре Минского шоссе 16 сентября. Загорелись 2 торговых ряда.

До этого пожар произошел на стройплощадке на юге Москвы, где загорелись строительные материалы. Рабочие были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.