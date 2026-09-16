Женщина родила ребенка при просмотре "Гарри Поттера" в кинотеатре Уэльса

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32-летняя жительница Уэльса Молли Коннах родила ребенка прямо в кинотеатре во время просмотра фильма "Гарри Поттер и философский камень". Об этом сообщает BBC.

Женщина пришла в кинотеатр Cineworld в Бротоне, графство Флинтшир, вместе с родителями и девятилетним сыном Альфи. Поход в кино состоялся на день позже предполагаемой даты родов.

Схватки начались примерно через 40–45 минут после начала сеанса. По словам Коннах, это произошло в момент, когда Хагрид покупал с Гарри вещи для поездки в Хогвартс.

"Я подумала: "Что-то здесь не так", – поделилась женщина.

Менеджер кинотеатра Мишель Макклин и руководитель команды Лия Притерч помогли роженице, вызвали врачей и принесли полотенца и простыни. Дочь Элси появилась на свет очень быстро, еще до приезда медиков. После госпитализации врачи подтвердили, что девочка здорова.

В свидетельстве о рождении местом рождения указан кинотеатр "CineWorld Бротон". Семья поблагодарила сотрудников кинотеатра сладостями и подарками, а также получила четыре новых билета на "Гарри Поттера".

Ранее врачи скорой помощи приняли роды у москвички в лифте. На свет появилась девочка. После родов маму и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского, где медики перерезали пуповину.