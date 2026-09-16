Инфляция в России с 8 по 14 сентября составила 0,02%

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Инфляция в России на неделе с 8 по 14 сентября замедлилась до 0,02% после 0,05% неделей ранее. Об этом сообщили в Росстате.

С начала месяца потребительские цены выросли на 0,07%, с начала года – на 4,74%, следует из публикации статистического ведомства.

Плодоовощная продукция за отчетный период в среднем подешевела на 1%. Сильнее всего снизились цены на капусту – на 3,4%, картофель – на 3,1%, лук и морковь – на 2,8%, свеклу – на 2%, яблоки – на 1,7%. При этом помидоры подорожали на 1,5%, огурцы и бананы – на 0,7%.

Среди остальных продуктов питания заметнее всего выросли цены на яйца – на 2,5%, гречку – на 0,8%, мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,7 и 0,6% соответственно. Свинина, маргарин и соль прибавили в цене по 0,4%, говядина, мясо кур и подсолнечное масло – по 0,3%.

Подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы, а также фруктово-ягодные консервы для детского питания. Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на спички, туалетное мыло и зубные щетки, стиральные порошки. Снизились цены на пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных, хозяйственное мыло и детские подгузники.

Смартфоны и телефоны за неделю подорожали на 0,8%, при этом электропылесосы стали дешевле на 0,2%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили не изменились. Бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо подешевело на 0,3%.

Росстат также зафиксировал изменение цен на ряд лекарственных препаратов. Активированный уголь и нимесулид подорожали на 0,4%, левомеколь, анальгин и ренгалин – на 0,2%, нафазолин – на 0,1%. Пенталгин подешевел на 0,4%, валидол – на 0,1%.

При этом годовая инфляция в России на 14 сентября составила 6,24%, снизившись с 6,29% на 7 сентября, сообщили в Минэкономразвития. По оценке министерства, за период с 8 по 14 сентября цены на продовольственные товары практически не изменились: плодоовощная продукция подешевела на 1%, а остальные продукты питания подорожали на 0,1%.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, а в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены снизились на 0,17%.

Центробанк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Госдуме допустили, что к концу этого года ставка может составить 13,5%.

При этом сообщалось, что ЦБ сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от инфляции.

