Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ситуация на Украине при ее лидере Владимире Зеленском является самым ужасным из всего происходящего в мире. Об этом он рассказал в беседе с ИС "Вести".

По словам журналиста, он не до конца понимает мотивы Зеленского. Карлсон считает, что глава киевского режима развязал серьезный вооруженный конфликт при поддержке США и НАТО, руководствуясь посторонними интересами.

Одной из наиболее серьезных проблем Карлсон назвал последствия боевых действий для населения страны. По его словам, значительные потери среди украинцев привели к необходимости привлекать иностранных работников.

Журналист также обратил внимание на изменения в украинском законодательстве, которые создают возможности для крупных корпораций приобретать земельные участки и природные ресурсы.

Кроме того, он высказался о религиозной ситуации на Украине – политика Зеленского направлена в том числе на ослабление позиций христианства. При этом, по мнению журналиста, обычные украинцы заинтересованы прежде всего в завершении конфликта и заключении мирного соглашения.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предупредил Украину, что история движется по спирали. По его словам, история Украины как отдельного государства началась в 1918 году и тогда просуществовала недолго.

Также Мединский прокомментировал возможность возобновления стамбульского формата. На соответствующий вопрос он ответил: "Время покажет".