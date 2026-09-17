Трамп запретил канадские товары в госзакупках

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий использование канадских товаров в системе государственных закупок. Соответствующий документ опубликован Белым домом.

Согласно меморандуму, глава Белого дома поручил правительственным структурам выявить товары канадского происхождения в госзакупках и исключить их. Кроме того, американский торговый представитель должен отслеживать порядок допуска товаров из США на рынок Канады.

В документе указано, что данные меры направлены на то, чтобы Канада понесла ответственность за продолжающееся необоснованное и дискриминационное отношение к американским товарам.

Ранее Трамп подписал документы о введении дополнительных 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года. В Белом доме отметили, что такое решение было принято в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США. Других подробностей не приводится.