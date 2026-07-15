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15 июля, 04:23

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WSJ: законопроект Грэма даст Трампу право ввести пошлины против Китая и Индии

Законопроект Грэма даст Трампу право ввести пошлины против Китая и Индии – СМИ

Фото: depositphotos/tupungato

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) нацелен в первую очередь на Китай и Индию и предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить против них таможенные пошлины в размере до 100%. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что документ могут внести в Конгресс уже на этой неделе. При этом законопроект оставляет последнее слово за Белым домом: решение о применении ограничительных мер будет принимать лично Трамп.

Под удар могут попасть не только государства, но и конкретные физические лица, способствующие сделкам с российским сырьем.

Помимо торговых ограничений, инициатива включает пакет санкций против оборонно-промышленного комплекса, финансового сектора и энергетики России, а также предполагает меры против так называемого теневого флота РФ.

Ранее сам Трамп заявил, что считает вероятным принятие данного законопроекта. Он подчеркнул, что документ находится в стадии активного обсуждения. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

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