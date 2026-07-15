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15 июля, 03:56

Политика

В ОП РФ предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В учебных заведениях необходимо наглядно оформить инструкции по спасению жизни. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По мнению эксперта, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками: умели останавливать кровотечение, обрабатывать ожоги и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Рыбальченко подчеркнул, что подобно схемам эвакуации при пожаре, чек-листы по оказанию первой доврачебной помощи должны располагаться на видных местах в каждом классе, чтобы алгоритм действий всегда был перед глазами.

Инициатива прозвучала на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Рыбальченко добавил, что одного присутствия медработника недостаточно – необходимо внедрить систему специальных курсов.

В идеале, как считает общественник, в каждой школе должен появиться сертифицированный инструктор из числа сотрудников, способный обучать остальных, а в каждом классе следует назначать ответственного за оказание первой помощи.

Ранее в ОП предложили ввести в детсадах уроки эмпатии. Там отметили, что подобные занятия способствуют формированию внутреннего мира ребенка и учат правильно реагировать на внешние события.

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