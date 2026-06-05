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05 июня, 08:23

Общество

В ОП предложили ввести в детсадах уроки эмпатии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детских садах России нужно ввести уроки эмпатии. Об этом ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Уроки эмпатии важны, их надо вводить прямо с детского садика и учить детей человечности, доброте. Это важно еще и потому, что, к сожалению, сейчас гаджеты разрушают детскую психику", – отметил он.

Замсекретаря ОП подчеркнул, что в настоящее время такие качества, как доброта, сострадание и сопереживание, вырабатываются не во всех семьях, поскольку "время сейчас жесткое". На психику детей влияет в том числе конкуренция в школе или даже в семье.

По его словам, хотя психологи и педагоги располагают множеством соответствующих методик, воспитателям потребуется пройти специальные курсы, чтобы проводить уроки эмпатии.

Кроме того, уроки доброты должны стать важной частью учебного процесса, наряду с уроками счастья, считает Гриб. Подобные занятия способствуют формированию внутреннего мира ребенка и учат правильно реагировать на внешние события.

Гриб указал, что развитие этого направления в образовании необходимо современному обществу, а также призвал его продумывать и развивать.

Ранее в Госдуме предложили расширить социальный налоговый вычет на оплату детских садов и продленки. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что в настоящее время механизм распространяется на расходы на обучение, лечение и перечень социальных целей. По его словам, в таком случае особенно трудно многодетным семьям.

В Госдуме рассказали, в каких случаях не нужно платить за детский сад

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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