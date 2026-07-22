22 июля, 18:31Происшествия
В Крыму вынесли приговор мужчине, нанесшему матери более 130 ударов ножом
Фото: depositphotos/JanPietruszka
В Крыму мужчину приговорили к 14 годам колонии за убийство матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Уточняется, что преступление было совершенно в селе Трудовом.
"В ходе ссоры он ударил женщину по лицу, после чего, взяв из серванта раскладной нож, нанес ей более 130 колото-резаных ранений", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
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