В Крыму вынесли приговор мужчине, нанесшему матери более 130 ударов ножом

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В Крыму мужчину приговорили к 14 годам колонии за убийство матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что преступление было совершенно в селе Трудовом.

"В ходе ссоры он ударил женщину по лицу, после чего, взяв из серванта раскладной нож, нанес ей более 130 колото-резаных ранений", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Ранее житель Москвы напал на своего отца с молотком в квартире на Чертановской улице. Против мужчины возбудили дело о покушении на убийство и арестовали его. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.