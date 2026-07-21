СК возбудил дело об убийстве мужчины на востоке Москвы

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 48-летнего мужчины в квартире на 13-й Парковой улице на востоке Москвы. По предварительным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Все случилось вечером 20 июля: между двумя знакомыми произошла ссора, в результате которой один мужчина ударил другого по голове тяжелым предметом. Пострадавший на месте скончался от полученных травм.

Криминалисты и следователи осмотрели квартиру и забрали предполагаемое орудие преступления. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, с ним проводят следственные действия. Расследование дела продолжается.

Ранее в Москве задержали мужчину, который, по предварительным данным, убил своего знакомого. Подозреваемый нанес жертве не менее 15 колото-резаных ранений.