Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 16:20

Спорт

Боец Федор Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги о себе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ", которые выпустили биографическую книгу о нем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

"Дата заседания по делу пока не назначена", – рассказали в суде.

Известно, что Иванова под псевдонимом Аля Рогожина написала книгу "Легенда ММА – Федор Емельяненко", посвященную жизни спортсмена. Издание входит в созданную Ивановой серию "Звезды отечественного спорта для детей". В чем именно заключается суть претензий Емельяненко, не уточняется.

В ее рамках также выпускались книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой, хоккеисте Александре Овечкине и других спортсменах. При этом журналисты пока не располагают комментарием писательницы и издательства по данному поводу.

Емельяненко – бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. На его счету в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений. Спортивную карьеру Емельяненко завершил в феврале 2023 года.

Ранее суд в Москве не удовлетворил иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для разбирательства стало интервью Пугачевой, где исполнительница якобы высказала в адрес Бородина оскорбительные высказывания и выразила негативное отношение к СВО.

Читайте также


судыспорткультураФедор Емельяненко

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика