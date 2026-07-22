Боец Федор Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги о себе

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Экс-боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ", которые выпустили биографическую книгу о нем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

"Дата заседания по делу пока не назначена", – рассказали в суде.

Известно, что Иванова под псевдонимом Аля Рогожина написала книгу "Легенда ММА – Федор Емельяненко", посвященную жизни спортсмена. Издание входит в созданную Ивановой серию "Звезды отечественного спорта для детей". В чем именно заключается суть претензий Емельяненко, не уточняется.

В ее рамках также выпускались книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой, хоккеисте Александре Овечкине и других спортсменах. При этом журналисты пока не располагают комментарием писательницы и издательства по данному поводу.

Емельяненко – бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. На его счету в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений. Спортивную карьеру Емельяненко завершил в феврале 2023 года.

Ранее суд в Москве не удовлетворил иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для разбирательства стало интервью Пугачевой, где исполнительница якобы высказала в адрес Бородина оскорбительные высказывания и выразила негативное отношение к СВО.

