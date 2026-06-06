Суд не удовлетворил иск Бородина к Пугачевой о защите чести и достоинства

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Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для обращения в суд стало интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). Бородин считал, что исполнительница высказала в его адрес оскорбительные высказывания и выразила негативное отношение к СВО. В связи с этим он потребовал компенсацию морального вреда на сумму пять миллионов рублей.

"5 июня суд рассмотрел гражданское дело по иску Бородина Виталия Николаевича к Пугачевой Алле Борисовне о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Суд в удовлетворении исковых требований отказал", – говорится в публикации.

Кроме того, 86-летняя пенсионерка потребовала обязать Пугачеву выплатить 15 миллионов рублей в фонд "Защитники Отечества" из-за высказываний на острые политические и общественные темы. Иск женщины принят не был, в связи с чем сторона защиты подала жалобу в Верховный суд, рассказал представитель семьи россиянки Михаил Романов.