С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

С блогера Артемия Лебедева принудительно взыскали 300 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства, поданному главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Мизулина уточнила, что решение суда исполнили судебные приставы и добавила, что все полученные средства уже направлены в Общероссийский народный фронт. Глава Лиги расценила это как вклад блогера в поддержку участников специальной военной операции.

Поводом для судебного разбирательства послужило интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). В ходе беседы, по утверждению Мизулиной, были были допущены высказывания, задевающие ее личное достоинство.

Позднее дизайнер принес извинения, отметив при этом, что не разделяет общественную деятельность главы Лиги безопасного интернета. Мизулина их не приняла.

В итоге Лефортовский суд Москвы обязал Лебедева удалить фрагменты видео с оскорбительными высказываниями и прекратить их распространение. Суд также постановил взыскать с Лебедева 300 тысяч рублей, а с Дудя – 200 тысяч.

Кроме того, журналист должен был оплатить судебные расходы в размере 77 тысяч рублей. Мизулина решение не обжаловала, подчеркнув, что полностью удовлетворена исходом дела.