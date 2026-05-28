13 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Китае

На скоростной автомагистрали G40 Шанхай – Шэньси в Китае произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В ДТП погибли 13 человек, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что микроавтобус, рассчитанный на 9 пассажиров, перевозил 16 человек. Причины аварии устанавливаются.

Ранее 4 человека погибли в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Бельгии. Среди них – 2 подростка, водитель и сопровождающий. Всего в автобусе находились 7 детей.