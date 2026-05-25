10:19

Число жертв подрыва поезда в Пакистане выросло до 47

Фото: AP Photo/Arshad Butt

Число жертв подрыва поезда в Пакистане выросло до 47, сообщает Xinhua со ссылкой на представителей спасательных служб.

Ранения получили как минимум 98 человек, включая 20 военнослужащих. Кроме того, согласно данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность на себя взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана".

Подрыв пассажирского состава в городе Кветта на юго-западе Пакистана произошел 24 мая на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак.

В результате подрыва три вагона сошли с рельсов, а еще два – перевернулись. На место приехали спасатели, а также специальный поезд, который поможет эвакуировать раненых с места происшествия. Из-за произошедшего в местных больницах объявлено чрезвычайное положение.

Большинство жертв – женщины и дети. Согласно предварительному расследованию, поезд остановился для того, чтобы присоединить дополнительные вагоны, которые предназначены для семей военнослужащих, направлявшихся домой на праздник Курбан-Байрам.

