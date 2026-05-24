Число жертв взрыва у поезда в Пакистане выросло до 23

Число жертв взрыва у специального поезда с военнослужащими в пакистанской Кветте выросло до 23, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности.

Тела были доставлены в гражданскую больницу Кветты. Туда же были доставлены около 47 раненых. Однако отмечается, что это предварительные данные, в настоящий момент спасательная операция продолжается.

Кроме того, большинство жертв – женщины и дети. Согласно предварительному расследованию, поезд остановился для того, чтобы присоединить дополнительные вагоны, которые предназначены для семей военнослужащих, направлявшихся домой на праздник Курбан-Байрам.

"Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем", – добавил собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16 человек погибли, еще несколько пострадали при подрыве пассажирского состава в городе Кветта на юго-западе Пакистана. Инцидент произошел 24 мая на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак.

В результате подрыва три вагона сошли с рельсов, а еще два – перевернулись. На место приехали спасатели, а также специальный поезд, который поможет эвакуировать раненых с места происшествия. Из-за произошедшего в местных больницах объявлено чрезвычайное положение.

