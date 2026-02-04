04 февраля, 07:23Происшествия
ДТП с грузовиком в Мордовии привело к задержке пяти пассажирских поездов
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Столкновение пассажирского поезда Ульяновск – Москва с порожним бензовозом произошло в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП было нарушено движение пяти пассажирских поездов. Состав № 21 Ульяновск – Москва задержался почти на три часа, составы из Тольятти и Орска в Москву – более чем на два часа. Также с опозданием следовали поезда из Москвы в Челябинск и Саранск.
Схода вагонов не произошло, однако был нарушен габарит подвижного состава на двух путях станции. Пострадал водитель бензовоза. Пассажиры поезда и локомотивная бригада медицинскую помощь не запрашивали.
В КЖД добавили, что работы по восстановлению полноценного движения были завершены к 08:00 по московскому времени.
Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Движение на перегоне было временно приостановлено.
Однако вскоре восстановительные работы были полностью завершены. Сейчас поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.