ДТП с грузовиком в Мордовии привело к задержке пяти пассажирских поездов

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Столкновение пассажирского поезда Ульяновск – Москва с порожним бензовозом произошло в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП было нарушено движение пяти пассажирских поездов. Состав № 21 Ульяновск – Москва задержался почти на три часа, составы из Тольятти и Орска в Москву – более чем на два часа. Также с опозданием следовали поезда из Москвы в Челябинск и Саранск.

Схода вагонов не произошло, однако был нарушен габарит подвижного состава на двух путях станции. Пострадал водитель бензовоза. Пассажиры поезда и локомотивная бригада медицинскую помощь не запрашивали.

В КЖД добавили, что работы по восстановлению полноценного движения были завершены к 08:00 по московскому времени.

Ранее 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Движение на перегоне было временно приостановлено.

Однако вскоре восстановительные работы были полностью завершены. Сейчас поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме.