Главные скандалы зимней Олимпиады 2026 года в Италии

XXV зимние Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля, однако соревнования были под угрозой срыва из-за плохой подготовки объектов. Почему Игры сопровождались скандалами еще до их начала и кто из россиян представит нашу страну, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Наши и не наши

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Церемония открытия Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится на футбольном стадионе "Сан-Сиро" 6 февраля, однако сами соревнования начались уже 4-го. Всего видов спорта на этих Играх 16, а разыгрываемых комплектов наград – 116. В том числе медали найдут своих обладателей в ски-альпинизме, который еще называют "скимо".

Это новая дисциплина для главных соревнований четырехлетия – некая смесь альпинизма и горных лыж. И именно в этом виде выступит один из тринадцати россиян, которые были допущены на Олимпиаду в нейтральном статусе. Это Никита Филиппов – неоднократный чемпион страны, незадолго до вояжа в Италию завоевавший бронзовую медаль на Кубке мира в Испании.

Всего наши спортсмены будут представлены в семи видах. Кроме ски-альпинизма, это:



фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник;

лыжные гонки: Савелий Коростелев, Дарья Непряева;

конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова;

шорт-трек: Иван Посашков, Алена Крылова;

санный спорт: Павел Репилов, Дарья Олесик;

горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

При этом соотечественников на Олимпиаде будет намного больше, в том числе за счет тех, кто в свое время сменил спортивное гражданство. Более того, многие из них должны стать знаменосцами на церемонии открытия. Например, флаг Армении понесут фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, которые родились в Москве и Челябинске соответственно. А в той же сборной Грузии есть москвич Лука Берулава и появившаяся на свет в США Диана Дэвис. Последняя – дочь прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Российские корни есть и в сборной США. К примеру, в Италию поедут победители и призеры чемпионата страны по фигурному катанию Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. Все они дети эмигрировавших в Штаты советских и российских фигуристов. При этом Наумов потерял своих родителей – чемпионов мира 1994 года в парах Евгению Шишкову и Вадима Наумова – в авиакатастрофе, которая произошла в небе над Вашингтоном в конце января 2025-го.

Всего же на Играх посоревнуются свыше 3,5 тысячи спортсменов из более чем 90 стран. Причем среди них есть такие экзотические представители, как ОАЭ, Бенин и Гвинея-Бисау, которые выступят на зимней Олимпиаде впервые.

Также среди участников есть те, кто ради мечты выступить на главных стартах четырехлетия пошел на подвиг. В частности, 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн 30 января получила травму крестообразной связки и мениска, но хочет сделать все возможное, чтобы выступить.

А кто-то, чтобы заработать денег на подготовку и участие в Олимпиаде (не во всех странах и видах спорта расходы покрывают федерации), выбрал нестандартные способы. К примеру, немецкая бобслеистка Лиза Буквиц продавала свои эротические фото на небезызвестном сайте для взрослых. Олимпийская чемпионка 2018 года не показывала себя в обнаженном виде, ограничившись бикини и спортивными бюстгальтерами.

Сковывающая атмосфера

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российские спортсмены будут соревноваться в Италии в условиях жестких ограничений.

В регламентирующих документах Международный олимпийский комитет (МОК) зафиксировал тотальный бан российских флагов не только на форме спортсменов и на трибунах, но даже в Олимпийской деревне и медиацентре. Гимн, если атлеты завоюют золото, включать тоже не будут. Кроме того, представители нашей страны не смогут принять участие в церемонии открытия соревнований.

При этом русский язык все же вошел в число рабочих: на нем, например, будет осуществляться синхронный перевод на пресс-конференциях. Кроме того, спортсменам из нашей страны разрешили общаться с журналистами. Даже такую мелочь приходится отмечать в современных реалиях, так как на некоторых других соревнованиях диалог со СМИ запрещен.

Также стоит отдать должное организаторам Игр, которые заранее поработали над пресечением политических провокаций по отношению к российским спортсменам. В этом журналистам признался украинский скелетонист Владислав Гераскевич.





Владислав Гераскевич украинский скелетонист К нам обратились из МОК, чтобы мы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов.

С учетом геополитической обстановки, возмущенными участием россиян остались не только в Киеве. Причем попытки выразить свое "фи" порой доходят до смешного: директор спортивных программ одного из латвийских телеканалов Томс Цирценис рассказал журналистам, что во время выступления российских участников будут включать рекламу.

"Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из...", – пожаловался медиаменеджер, решив лишний раз не утруждать себя произносить слово Россия.

Более того, Олимпийский комитет Латвии рекомендовал своим атлетам избегать любых контактов с коллегами из России и Белоруссии. Исключением станут лишь ситуации, предусмотренные регламентом Игр. Можно ли выдумать что-то более нелепое...

При этом есть и те, кто скучает без россиян на Олимпиаде. Один из них – бывший французский биатлонист Симон Фуркад, который признался в своих расстроенных чувствах в беседе с Metaratings.ru.





Симон Фуркад бывший французский биатлонист Я считаю, что это выбор олимпийских структур и международных федераций. Лично я сожалею об этом. С учетом нынешней геополитической ситуации, я мало на что могу повлиять.

А главный тренер сборной Франции по хоккею, которая заняла место отстраненных россиян, так и вовсе признался, что как болельщик хотел бы посмотреть на турнире нашу дрим-тим.

"Мы все понимаем, что любим видеть (на Олимпиаде. – Прим. ред.) Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами, но, повторюсь, мы не можем это контролировать. Мы понимаем, что это привилегия – быть здесь", – процитировал ТАСС наставника французов Йорика Трея.

В соцсетях, особенно в североамериканской части света, тоже были в ужасе от того, что не увидят в Италии звезд калибра Александра Овечкина, Евгения Малкина, Кирилла Капризова, Никиты Кучерова и многих других ведущих игроков клубов НХЛ. А некоторые западные блогеры, собирая примерный состав "Красной машины", хватались за голову из-за россыпи звездных имен. Но боссы из Международной федерации хоккея (IIHF) продолжают продлевать наше отстранение под разными предлогами, лишая фанатов и главного тренера сборной Франции увидеть мастерство высочайшего уровня.

Соревнования в строительном мусоре

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Проведение Олимпиады на высоком уровне невозможно не только без гения спортсменов, но и без качественных спортивных объектов. Но тут у организаторов возникли серьезные проблемы.

Основные претензии – к новой хоккейной арене "Санта Джулия" в Милане. В начале февраля 2026 года в Сети появилось видео изнутри: вокруг валялись стройматериалы и мусор, ужасающе выглядели захламленные и неопрятные уборные. По данным СМИ, за несколько дней до начала соревнований в пресс-зоне даже не было сидений, плюс недоделанными оставались вип-ложи, киоски с едой и многие другие зоны.

Проект арены из-за бесконечных провалов по срокам тоже претерпел изменения: вместо 16 тысяч зрителей под ее сводами смогут разместиться меньше 12 тысяч. Кроме того, архитекторы "промазали" с размером площадки, сделав ее намного короче и уже по сравнению со стандартами НХЛ. В начале января 2026 года телеканал ESPN даже выкатил слух, что суперзвезды хоккея будут переодеваться в передвижных трейлерах, так как раздевалки могут не успеть сдать вовремя.

Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби ситуацию признал, однако в беседе с журналистами за несколько дней до начала турнира пообещал создать на арене максимально возможный комфорт.





Кристоф Дюби исполнительный директор МОК Завершены ли все помещения на этом стадионе? Нет. Есть ли все необходимое для проведения матчей? Нет. Все, что находится на виду у зрителей, будет в отличном состоянии. Будут ли еще проводиться работы? Да, уборка, безусловно. Работы все еще ведутся, как вы говорите, в авральном режиме, но цель – сделать это место великолепным.

Вопросы были и к качеству льда: во время тестового матча, который состоялся 10 января 2026 года, образовалась огромная дыра. На других играх подобных происшествий не было, но с учетом всеобщих проблем с этим сооружением опасения остаются.

Смотря на огромные проблемы со строительством арены, боссы НХЛ одно время даже подумывали не отправлять в Милан хоккеистов лиги, но все же приняли решение не бойкотировать Игры. Для МОК это глоток свежего воздуха, так как, по данным СМИ, именно на хоккей продано более 75% от всех билетов (примерно 1,2 миллиона).

А вот куда билеты продаются неохотно, так это на церемонию открытия. Говорят, дела настолько плохи, что зрителям предлагают два места по цене одного. Такими темпами, по данным газеты La Repubblica, пустыми на "Сан-Сиро" могут остаться до 10 тысяч кресел.

Просчитались организаторы и с подготовкой санно-бобслейной трассы в Кортине, построенной чуть больше века назад. Ее закрыли в 2008-м, но власти решили не строить новую, а реконструировать старую. В итоге, как писали СМИ, смета росла в геометрической прогрессии, сроки срывались из-за позднего выбора подрядчика, а мэру Кортины Джанлуке Лоренци начали приходить угрозы убийством, так как работы возмутили местных жителей и экологов. Все из-за того, что реконструкция требовала вырубки лиственниц и внушительных трат на сооружение, которое после Олимпиады будет практически невостребовано.

Ситуация накалилась настолько, что организаторы даже предлагали перенести эту часть соревнований – внимание – в американский Лэйк Плэсид. Но в сроки сдачи все же еле влезли. А вот что окончательно провалили по таймингу, так это строительство канатной дороги "Аполлонио-Сокрепес", которая должна была доставлять зрителей к местам проведения соревнований.

Как сообщают СМИ, подрядчик заранее уведомил организаторов, что работы до старта Олимпиады не закончатся. В частности, не установлены порядка 50 кабинок, а значит, и не проведено их тестирование на безопасность. Так еще и все это великолепие решили возводить в районе, подверженном оползням. Чтобы хоть как-то разгрузить напряженный трафик в дни Игр, организаторы попросили власти закрыть школы в дни соревнований.

Также местные жители раскритиковали блеклый аскетичный вид Олимпийской деревни, возведенной на территории бывшего железнодорожного депо, сообщает сайт "Комсомольской правды". Итальянец Марко, который работает неподалеку от сооружений, в беседе с изданием даже посочувствовал студентам, которые заедут туда жить после окончания соревнований.





Марко житель Милана Не поймешь, то ли тюрьма, то ли казарма, то ли социальное жилье для мигрантов.

При этом итальянцев возмутила не только готовность спортивных объектов, но и меры по обеспечению безопасности, а именно участие американских агентов из следственного управления иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Репутация у этого ведомства была заметно подпорчена в январе 2026 года, когда во время антимигрантских рейдов в Миннеаполисе его сотрудники застрелили двух человек. Это вызывало ожесточенные протесты и беспорядки в США, которые журналист Такер Карлсон даже назвал "разрушением всей страны".

На фоне этого по Италии тоже прокатилась волна масштабных митингов против ICE. Даже разъяснения властей, что агенты не будут работать на улице, а лишь обеспечивать безопасность американской делегации, пыл толпы не сбило.

В первый соревновательный день, 4 февраля, тоже было весело: матчи по керлингу почти сразу после их начала были прерваны примерно на пять минут из-за того, что на арене погас свет. А издание Iltalehti сообщило, что сразу четыре хоккеистки сборной Финляндии слегли с норовирусом прямо перед матчем против Канады, который намечен на 5-е число. Девушек пришлось изолировать, а помещения в Олимпийской деревне и на ледовом стадионе – продезинфицировать против этой мерзкой кишечной инфекции.

В общем, флер вокруг итальянской Олимпиады уже сомнительный. И это еще не вышли на полные обороты соревнования, которые традиционно не обходятся без скандалов. Судя по всему, вплоть до 22 февраля, когда состоится церемония закрытия, болельщиков ждет незабываемое во всех смыслах шоу.

