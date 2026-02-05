Уголовное дело возбуждено после ЧП на шахте "Садкинская" в Ростовской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после ЧП на шахте "Садкинская" в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка СК РФ.

Собеседник агентства подчеркнул, что нарушение требований привело к причинению тяжкого вреда здоровью людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 5 февраля. В подготовительном забое на шахте сдетонировал один из зарядов. В результате пострадали 4 человека.

В прошлом году в этой же шахте обрушилась порода. В момент обвала в забое находились около 75 человек. Все они были выведены на поверхность, однако 2 горняка оказались заблокированы под завалами.

Спасение пострадавших было сложной и продолжительной операцией. Работы заняли около 20 часов и потребовали прокладки обходного тоннеля. По факту обрушения было заведено уголовное дело.

