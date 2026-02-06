Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 17:49

Общество

Российский радиолог Ричард Габуния скончался на 101-м году жизни

Фото: телеграм-канал "ОНКОЦЕНТР БЛОХИНА"

Радиолог, доктор медицинских наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Ричард Габуния скончался на 101-м году жизни, сообщает телеграм-канал НМИЦ онкологии имени Блохина.

"Скончался <...> один из выдающихся специалистов в области радиоизотопной и лучевой диагностики", – говорится в сообщении.

Габуния родился в 1925 году в Грузинской АССР. В 1943 году он пошел добровольцем в Красную Армию, с апреля 1944-го был на фронтах ВОВ. Сражался в Польше и Чехословакии, закончил войну в Берлине. Был награжден орденом "Красной Звезды".

Еще в годы ВОВ он решил посвятить себя медицине. Он поступил в Тбилисский государственный мединститут, который окончил в 1953 году по специальности "лечебное дело". Затем он окончил ординатуру по рентгенологии. После этого работал на кафедре рентгенологии и радиологии в этом же вузе.

В 1960 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию и вскоре был замечен академиком Николаем Блохиным, как один из первопроходцев в СССР по применению радиоактивного йода в лечении онкологических больных. С 1961 года Габуния работал в НИИ медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске.

С 1976 по 1993 год он возглавлял лабораторию радиоизотопной диагностики в онкологическом центре имени Блохина и до 2017 года оставался ведущим научным сотрудником лаборатории.

Габуния считается автором свыше 250 научных работ, включая 4 монографии, 1 руководство и 16 изобретений. За внедрение передовых методов радиоизотопной диагностики в клиническую практику Габуния был удостоен четырех медалей ВДНХ СССР. Среди учеников профессора – 10 докторов наук и 33 кандидата наук.

Читайте также


общество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика