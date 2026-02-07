Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении премии имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем канале в MAX.

Она указала, что поражена воспитательницами из оренбургского Бугуруслана Лией Галеевой и Людмилой Платоновой, которые защитили детей от мужчины с ножом.

"Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям", – указала Симоньян.

Размер премии составит 1 миллион рублей, выдавать ее будет она сама не реже, чем 10 раз в год.

5 февраля мужчина ворвался с ножом на территорию детсада, а затем сломал дверь и пробрался внутрь здания. Перед злоумышленником встала воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

Галеева получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети при этом не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Затем суд арестовал мужчину, ворвавшегося в детсад.

