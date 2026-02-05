Форма поиска по сайту

05 февраля, 13:42

Происшествия

Дело возбуждено после нападения мужчины на воспитателя детсада в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудницу детского сада в городе Бугуруслане, сообщил СК РФ в MAX.

По версии следствия, инцидент произошел днем 5 февраля, когда мужчина с ножом, проникнув на территорию и в здание детского сада на улице Фрунзе, на втором этаже нанес телесные повреждения одной из воспитательниц. Пострадавшей была оперативно оказана медицинская помощь, воспитанники учреждения не пострадали.

Предварительно, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый задержан, следователи работают над установлением мотивов преступления. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и о халатности.

В настоящее время проводятся следственные действия: осмотр места происшествия, допросы очевидцев и свидетелей. По итогам расследования всем обстоятельствам дела будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мать выбросила своих малолетних детей с 16-го этажа дома и затем покончила с собой. При этом дети выжили, так как своевременно получили квалифицированную медпомощь. Заведено уголовное дело.

происшествиярегионы

