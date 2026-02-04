Эксперт Бендриков: разрешение на регистрацию спровоцирует спрос на апартаменты

Конституционный суд России разрешил временную регистрацию в апартаментах. В чем могут быть плюсы такого решения и какие у него есть подводные камни, разбиралась Москва 24.

Временно в апартаментах

Конституционный суд (КС) России постановил, что граждане имеют право на временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений.

Это решение было принято по делу жительницы Санкт-Петербурга. Женщина хотела зарегистрироваться с семьей в апартаментах, принадлежащих ее свекрови. Несмотря на предоставление нотариального согласия собственника и документов на здание, суды общей юрисдикции отказали ей, сославшись на то, что закон не предусматривает регистрацию в нежилых помещениях, а помещение не входило в гостиничный фонд.

Конституционный суд не согласился с этой позицией, указав, что отказ нарушает права россиянки. По мнению КС, невозможность временно зарегистрироваться в апартаментах, которые фактически используются для проживания, ограничивает право на свободный выбор места пребывания (статья 27 Конституции РФ).



из постановления суда Усматривается также нарушение права частной собственности, так как владельцы таких помещений не могут свободно их использовать для личных, семейных, домашних, бытовых нужд, для предоставления в пользование, так как ни сами собственники, ни пользователи (например, близкие родственники) не имеют возможности там зарегистрироваться по месту пребывания.

При этом суд отметил, что покупатели апартаментов, получая более доступное жилье, несут повышенные финансовые обязательства (высокий налог на имущество, стоимость ЖКУ, отсутствие льгот), что уже является определенным балансом интересов по сравнению с собственниками квартир.

КС также постановил, что до внесения соответствующих поправок в законодательство органы регистрационного учета должны осуществлять временную регистрацию в нежилых помещениях, используемых для проживания, по тем же правилам, что и в жилых.

Ранее МВД России тоже высказалось в поддержку регистрации граждан в апартаментах. Как следует из сообщения официального представителя МВД РФ Ирины Волк, ведомство считает необходимым учитывать местонахождение каждого человека на территории страны независимо от типа помещения, в котором он проживает.

Дешевле на 40%?

Речь в новом постановлении идет именно о временной регистрации, а не о постоянной, – это принципиальный момент, отметила в беседе с Москвой 24 юрист по недвижимости Яна Бондаренко. Она подчеркнула, что статус человека с временной регистрацией отличается в возможном доступе к социальной инфраструктуре.

"Например, иногда это может отразиться при зачислении в детский сад или школу. Неформально приоритет отдается детям с постоянной регистрацией в районе. Тех, у кого она временная, могут зачислять уже после при наличии свободных мест в учреждении", – объяснила юрист.

Что касается самих апартаментов, важно понимать их ключевое отличие от квартир. Юридически это нежилая недвижимость, обычно с видом разрешенного использования гостиничного типа.





Яна Бондаренко юрист по недвижимости Из-за этого налог на имущество и тарифы на коммунальные услуги здесь значительно выше. Кроме того, застройщик жилого комплекса обязан обеспечить социальную инфраструктуру, а в случае с апартаментами такого требования нет.

Также новое постановление не открывает возможность регистрации в любых апартаментах – оно касается именно вариантов гостиничного типа.

"Для других видов нежилых помещений, например, переоборудованных из промышленных зданий, вопрос останется открытым", – заключила эксперт.

При этом риелтор Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 добавил, что вероятность разрешить временную регистрацию в апартаментах обсуждалась уже давно. Однако на данном этапе сложно однозначно предсказать, как это повлияет на рынок и стоимость недвижимости: все будет зависеть от того, на какие именно апартаменты в итоге распространится это право.

"Вероятно, оно не коснется абсолютно всех объектов, особенно очень компактных площадью 12–20 квадратных метров. Скорее всего, речь идет об апартаментах от 35–40 квадратных метров, имеющих назначение гостиничного типа и планировку, пригодную для проживания – с отдельным санузлом и изолированными комнатами", – уточнил он.

При этом вполне возможно, что спрос на такие апартаменты вырастет, поскольку ранее многих покупателей останавливало именно отсутствие возможности зарегистрироваться.





Олег Бендриков риелтор Если судебное решение на практике позволит увеличить число объектов, где регистрация доступна, это может стимулировать рынок. Рост спроса, в свою очередь, способен повлиять на цены. Сейчас апартаменты дешевле квартир на 30–40% в сравнимых локациях, и, если новое правило станет массовым, их стоимость может несколько подрасти, хотя гарантий этому нет.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что сейчас важно дать ситуации время для прояснения. Покупателям также необходимо будет на этапе выбора получать от застройщика однозначную информацию о возможности регистрации в конкретном комплексе, чтобы избежать невыполненных обещаний.

"В целом апартаменты традиционно покупают как второе жилье – например, те, кто живут за городом, но нуждаются в недвижимости недалеко от работы. Типичный покупатель – человек в возрасте 25–45 лет, обладающий средствами для приобретения, нередко за наличные", – пояснил Бендриков.

Для многих такая покупка – это инвестиция, поскольку апартаменты дешевле квартир, но могут приносить сопоставимый или даже более высокий арендный доход, заключил риелтор.