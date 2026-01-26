Эксперт Апрелев усомнился в популярности многоэтажек из дерева в России

В России может появиться новый сегмент рынка – высотные здания из дерева, сообщили СМИ. МЧС готовится отменить ограничения по этажности для домов из клееных деревянных панелей, а Минстрой уже дал на это согласие. Станет ли такой тип жилья массовым, разбиралась Москва 24.
Крепость из дерева
Россияне все чаще выбирают для строительства индивидуального жилья готовые деревянные комплекты – следующим этапом развития отрасли может стать масштабное возведение из дерева социальных объектов, туристической инфраструктуры и многоэтажных зданий, для чего активно готовится необходимая нормативная база, сообщила "Парламентская газета".
Как отметил зампред комитета Совета Федерации по региональной политике Александр Высокинский, отрасль обладает значительным потенциалом. В настоящее время в ней работают 129 производственных предприятий, а стоимость строительства деревянного дома сравнялась с ценой на дома из газобетона или кирпича.
Государство оказывает комплексную поддержку: производителям и покупателям предоставляются различные меры стимулирования, разрешено использование деревянных домокомплектов при расселении аварийного жилья, а с 1 марта 2025 года вступает в силу возможность применения типовых проектов на основе деревянных конструкций.
Ключевым шагом для ускорения развития стало обновление нормативной базы. Замдиректора департамента градостроительной деятельности Минстроя России Александр Степанов сообщил, что ведомством разработаны и утверждены актуальные правила, разрешающие в том числе многоэтажное деревянное строительство.
"Требуется только прямое указание на деревянное строительство при формировании задания на архитектурно-строительное проектирование", – пояснил Александр Степанов.
На перспективу?
Заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус в беседе с Москвой 24 отметил, что такая технология строительства имеет право на существование и свои перспективы.
"Однако важно сразу внести ясность в термины: речь идет не о высотках в классическом понимании (здания выше 75–100 метров), а о домах в 9–12 этажей. Это ключевой момент, так как масштаб определяет и сложность, и риски", – рассказал он.
При этом, по мнению эксперта, в вопросе пожарного риска таких построек все упирается в официальные испытания и заключение МЧС.
"Технология, если она разрешена, подразумевает специальную огнезащитную обработку деревянных конструкций и использование негорючих составов, что делает ее сопоставимой по безопасности с другими материалами. До тех пор, пока регулятор не даст официальное "добро" на основе проведенных испытаний, о массовом строительстве говорить преждевременно", – добавил Лапидус.
При этом, по словам эксперта, опыт зарубежных стран, в частности США, где 5–6-этажные деревянные дома успешно строятся уже несколько десятилетий, показывает, что технология жизнеспособна. Такие здания при надлежащей обработке могут служить 50–60 лет и более.
Однако, уточнил Лапидус, внедрению мешает не столько техническая, сколько психологическая составляющая.
"Потребителям, как это было с монолитным домостроением, нужно время и разъяснения, чтобы принять новую технологию. Некоторых может смущать сам факт проживания в деревянной многоэтажке, хотя реальных оснований для опасений при соблюдении всех норм нет", – объяснил эксперт.
Таким образом, путь этой технологии на рынок, по его мнению, лежит через три ключевых этапа: официальное подтверждение безопасности со стороны МЧС, отработка практики строительства и планомерная работа по изменению потребительского восприятия.
В то же время основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что перспектива появления в РФ многоэтажных домов из дерева, даже в формате 9–12 этажей, сталкивается с комплексом серьезных вопросов, которые ставят под сомнение их скорую массовость и широкое потребительское признание.
Апрелев уточнил, что ключевой вызов – обеспечение комплексного технологического контроля на всех этапах: от производства специальных материалов, отделки и инженерных систем, которые должны быть адаптированы к иному, чем у бетона или кирпича, коэффициенту термического расширения дерева, до строгого соблюдения этих технологий на каждой стройплощадке.
"Проблема контроля качества, которая иногда возникает в отечественном строительстве, делает этот этап крайне сложным. Даже с традиционными материалами, как цемент, бывают сложности с соблюдением марок прочности, что уж говорить о новой, неотработанной технологии", – добавил эксперт.
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности дерево потребует специальных пропиток.
"Но являются ли эти составы экологически безопасными для долгосрочного проживания? Пока публичных и авторитетных ответов на этот вопрос нет. Все заявления об экологичности и дешевизне таких домов остаются на уровне теории", – пояснил Апрелев.
Комментируя возможные цены на подобное жилье, эксперт отметил, что "дьявол кроется в деталях". По его словам, реальная стоимость, включающая все специальные материалы и обработки, а также итоговая экологичность станут ясны только после полноценных исследований и апробаций.
При этом специалист согласился, что существует и психологический барьер, который человек осознанно берет на себя, живя в собственном одноэтажном деревянном доме, и вариант проживания в многоэтажке с сотнями соседей – это риски разного порядка.
"Для преодоления этой предвзятости потребуется не только время, но и накопленный позитивный опыт эксплуатации. Необходимо, чтобы первые построенные дома несколько лет простояли, а жители дали обратную связь, которая позволит скорректировать технологию", – сказал он.
Таким образом, несмотря на теоретический потенциал технологии, в ближайшие десятилетия ждать ее массового распространения не стоит, уверен Апрелев.