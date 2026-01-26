Эксперт Апрелев усомнился в популярности многоэтажек из дерева в России

В России может появиться новый сегмент рынка – высотные здания из дерева, сообщили СМИ. МЧС готовится отменить ограничения по этажности для домов из клееных деревянных панелей, а Минстрой уже дал на это согласие. Станет ли такой тип жилья массовым, разбиралась Москва 24.

Крепость из дерева

Россияне все чаще выбирают для строительства индивидуального жилья готовые деревянные комплекты – следующим этапом развития отрасли может стать масштабное возведение из дерева социальных объектов, туристической инфраструктуры и многоэтажных зданий, для чего активно готовится необходимая нормативная база, сообщила "Парламентская газета".

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по региональной политике Александр Высокинский, отрасль обладает значительным потенциалом. В настоящее время в ней работают 129 производственных предприятий, а стоимость строительства деревянного дома сравнялась с ценой на дома из газобетона или кирпича.

Государство оказывает комплексную поддержку: производителям и покупателям предоставляются различные меры стимулирования, разрешено использование деревянных домокомплектов при расселении аварийного жилья, а с 1 марта 2025 года вступает в силу возможность применения типовых проектов на основе деревянных конструкций.





Александр Высокинский зампред комитета Совета Федерации по региональной политике Отрасль, совершенно очевидно, имеет перспективы, нам нужно задействовать резервы внутреннего спроса, чтобы не вывозить кругляк, а обеспечить глубокую переработку древесины внутри страны.

Ключевым шагом для ускорения развития стало обновление нормативной базы. Замдиректора департамента градостроительной деятельности Минстроя России Александр Степанов сообщил, что ведомством разработаны и утверждены актуальные правила, разрешающие в том числе многоэтажное деревянное строительство.

"Требуется только прямое указание на деревянное строительство при формировании задания на архитектурно-строительное проектирование", – пояснил Александр Степанов.

На перспективу?

Заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус в беседе с Москвой 24 отметил, что такая технология строительства имеет право на существование и свои перспективы.

"Однако важно сразу внести ясность в термины: речь идет не о высотках в классическом понимании (здания выше 75–100 метров), а о домах в 9–12 этажей. Это ключевой момент, так как масштаб определяет и сложность, и риски", – рассказал он.

При этом, по мнению эксперта, в вопросе пожарного риска таких построек все упирается в официальные испытания и заключение МЧС.

"Технология, если она разрешена, подразумевает специальную огнезащитную обработку деревянных конструкций и использование негорючих составов, что делает ее сопоставимой по безопасности с другими материалами. До тех пор, пока регулятор не даст официальное "добро" на основе проведенных испытаний, о массовом строительстве говорить преждевременно", – добавил Лапидус.

При этом, по словам эксперта, опыт зарубежных стран, в частности США, где 5–6-этажные деревянные дома успешно строятся уже несколько десятилетий, показывает, что технология жизнеспособна. Такие здания при надлежащей обработке могут служить 50–60 лет и более.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Что касается климатических условий, современные технологии позволяют за счет вариативности ограждающих конструкций и отделки адаптировать такие постройки как для холодных, так и для жарких регионов. Главное – это несущий деревянный каркас, а внешне здание может выглядеть абсолютно традиционно, "под кирпич", и обыватель не заметит разницы.

Однако, уточнил Лапидус, внедрению мешает не столько техническая, сколько психологическая составляющая.

"Потребителям, как это было с монолитным домостроением, нужно время и разъяснения, чтобы принять новую технологию. Некоторых может смущать сам факт проживания в деревянной многоэтажке, хотя реальных оснований для опасений при соблюдении всех норм нет", – объяснил эксперт.

Таким образом, путь этой технологии на рынок, по его мнению, лежит через три ключевых этапа: официальное подтверждение безопасности со стороны МЧС, отработка практики строительства и планомерная работа по изменению потребительского восприятия.

В то же время основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что перспектива появления в РФ многоэтажных домов из дерева, даже в формате 9–12 этажей, сталкивается с комплексом серьезных вопросов, которые ставят под сомнение их скорую массовость и широкое потребительское признание.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Прежде всего, даже в странах с долгой историей такого строительства подобные дома не стали массовым явлением. В России же для их внедрения предстоит пройти длинный путь, выходящий далеко за рамки успешных тестовых испытаний.

Апрелев уточнил, что ключевой вызов – обеспечение комплексного технологического контроля на всех этапах: от производства специальных материалов, отделки и инженерных систем, которые должны быть адаптированы к иному, чем у бетона или кирпича, коэффициенту термического расширения дерева, до строгого соблюдения этих технологий на каждой стройплощадке.

"Проблема контроля качества, которая иногда возникает в отечественном строительстве, делает этот этап крайне сложным. Даже с традиционными материалами, как цемент, бывают сложности с соблюдением марок прочности, что уж говорить о новой, неотработанной технологии", – добавил эксперт.

Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности дерево потребует специальных пропиток.

"Но являются ли эти составы экологически безопасными для долгосрочного проживания? Пока публичных и авторитетных ответов на этот вопрос нет. Все заявления об экологичности и дешевизне таких домов остаются на уровне теории", – пояснил Апрелев.

Комментируя возможные цены на подобное жилье, эксперт отметил, что "дьявол кроется в деталях". По его словам, реальная стоимость, включающая все специальные материалы и обработки, а также итоговая экологичность станут ясны только после полноценных исследований и апробаций.

При этом специалист согласился, что существует и психологический барьер, который человек осознанно берет на себя, живя в собственном одноэтажном деревянном доме, и вариант проживания в многоэтажке с сотнями соседей – это риски разного порядка.

"Для преодоления этой предвзятости потребуется не только время, но и накопленный позитивный опыт эксплуатации. Необходимо, чтобы первые построенные дома несколько лет простояли, а жители дали обратную связь, которая позволит скорректировать технологию", – сказал он.

Таким образом, несмотря на теоретический потенциал технологии, в ближайшие десятилетия ждать ее массового распространения не стоит, уверен Апрелев.