15 марта, 22:58

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уже 111 БПЛА, сбитых на подлете к Москве более чем за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил мэр.

Таким образом, число сбитых БПЛА после начала массированной атаки на Москву со стороны ВСУ увеличилось до 111.

На фоне атаки, которая началась в субботу, 14 марта, в столичных авиагаванях вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. В настоящее время аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов.

