Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 13:00

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) прошла четвертый курс химиотерапии. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на ее друга Георгия Камаева.

Он отметил, что у лечения наблюдается положительная динамика, однако состояние блогера все еще оценивается как нестабильное.

"Безусловно, очень важен эмоциональный фон и внутренний настрой. И я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит. Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте", – сказал Камаев.

Друг блогера добавил, что для Лерчек важна социальная поддержка неравнодушных людей.

В 2024 году против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело, обвинив их в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале этого года Лерчек родила сына от жениха Луиса Сквиччиарини. Позднее у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело приостановлено до выздоровления Лерчек.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

