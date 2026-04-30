Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с периодом перед Первой мировой войной и тридцатыми годами прошлого века перед Второй мировой войной. Такую мысль он высказал в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"У нас сейчас идет Специальная военная операция. Это война. Очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту", – пояснил политик.

По его словам, до Первой мировой войны человечество не вело глобальных войн. При этом именно в тот период и были созданы танки, самолеты и современная артиллерия. Из-за этих новшеств война быстро превратилась в "мясорубку", а Европа сама себя наказала, подчеркнул Медведев.

"Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы: война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это "мантра", это говорится каждый день", – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что 10 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для противостояния России. Речь идет о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. При этом ВМС США в их состав не войдут.

Как уточнил глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс, объединенные ВМС будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". Планируется, что они займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Это позволит обладать реальными возможностями и планами ведения войны в случае начала боевых действий.