Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 12:44

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с периодом перед Первой мировой войной

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с периодом перед Первой мировой войной и тридцатыми годами прошлого века перед Второй мировой войной. Такую мысль он высказал в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"У нас сейчас идет Специальная военная операция. Это война. Очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту", – пояснил политик.

По его словам, до Первой мировой войны человечество не вело глобальных войн. При этом именно в тот период и были созданы танки, самолеты и современная артиллерия. Из-за этих новшеств война быстро превратилась в "мясорубку", а Европа сама себя наказала, подчеркнул Медведев.

"Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы: война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это "мантра", это говорится каждый день", – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что 10 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для противостояния России. Речь идет о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. При этом ВМС США в их состав не войдут.

Как уточнил глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс, объединенные ВМС будут действовать в качестве "дополнения к НАТО". Планируется, что они займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Это позволит обладать реальными возможностями и планами ведения войны в случае начала боевых действий.

Читайте также


политика

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

