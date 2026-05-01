Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

00:23

Общество

В России начались длинные выходные

Фото: depositphotos/CandyBoxImages

В России начались первые в мае длинные выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда. Отдых продлится три дня – с 1 по 3 мая включительно. Об этом РИА Новости сообщила доцент Базовой кафедры ТПП РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, праздник в 2026 году выпал на пятницу, благодаря чему выходные при пятидневной рабочей неделе объединились в один непрерывный период.

Эксперт напомнила, что следующие продолжительные выходные ожидают граждан с 9 по 11 мая – на День Победы.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники за счет январских выходных. По его словам, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска.

