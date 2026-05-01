Временные ограничения введены в периметре Шереметьево

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в периметре столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении отмечается, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями для обеспечения безопасности.

Также в аэропорту предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ранее стало известно, что вход в терминалы аэропорта Шереметьево с оружием и без перевозочных документов ограничат с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Допуск таких пассажиров будет осуществляться только при наличии законных оснований для ношения, хранения и транспортировки оружия, а также необходимых перевозочных документов.