8 самолетов не смогли приземлиться во Внукове из-за ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково из-за действующих ограничений в работе воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что на запасные аэродромы ушли самолеты из Баку, Санкт-Петербурга, Астаны, Пскова, Ижевска, Махачкалы и Стамбула. Им пришлось совершить временную посадку в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в Казани.

Ранее в Росавиации сообщили, что во Внукове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения на взлет и прием самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля, Калуги и Тамбова.

