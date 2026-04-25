Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 16:00

Город

Причалы Москвы подготовили к летнему сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Причалы в Москве подготовили к летней пассажирской навигации. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в мессенджере MAX.

Заммэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что подготовительные работы проходили на 44 причалах. Их очистили от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия.

"Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", – рассказал Бирюков.

Кроме того, по мере необходимости были отремонтированы гранитные и бетонные основания конструкций, а также заменены изношенные резиновые отбойники. Была обновлена разметка ограничительных линий и указатели для посадки и высадки.

Сергей Собянин 24 апреля объявил об официальном открытии летней навигации в Москве. По его словам, открытию сезона традиционно предшествовала масштабная подготовка. Были приведены в порядок набережные и причалы.

Также акватория находится под круглосуточным контролем речного ситуационного центра ЦОДД.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика