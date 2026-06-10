Мадьяр выступил против двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

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Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию ATV.

"Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны", – подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, Украине предстоит пройти еще долгий путь из 33 глав переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем Венгрия не возражает против начала таких переговоров, отметил Мадьяр. Однако Будапешт будет следить за тем, выполнит ли Киев договоренности о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Он указал, что такой особый статус позволит Киеву отправлять своих чиновников на саммиты Евросоюза и встречи министров.

Однако украинский президент Владимир Зеленский назвал несправедливым предложение Мерца. В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС. Он подчеркнул, что пора начать двигаться к тому, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.