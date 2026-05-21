21 мая, 11:22

Reuters: Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС

Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза (ЕС) в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Reuters.

Мерц в своем письме лидерам стран объединения указал, что такой особый статус позволит Киеву отправлять своих чиновников на саммиты Евросоюза и встречи министров. При этом у украинской стороны не будет права голоса.

Также, по данным журналистов, немецкий канцлер предложил странам ЕС взять на себя политическое обязательство применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать гарантии безопасности. Мерц уверен, что это не только облегчит продолжающиеся мирные переговоры по завершению конфликта, но и обеспечит безопасность самой Украины и всего континента.

Журналисты заметили, что "беспрепятственный" путь в ЕС может иметь решающее значение для президента Украины Владимира Зеленского в убеждении украинцев о необходимости мирного урегулирования.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр заявлял, что Киеву необходимо выполнить 11 условий Будапешта по правам венгров в Закарпатье перед тем, как Венгрия одобрит вступление Украины в ЕС. По словам Мадьяра, украинское руководство осведомлено о требованиях венгерской стороны. Речь идет о восстановлении права венгров на использование языка, но другие подробности премьер не указывал.

политика

