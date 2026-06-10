Собянин сообщил о ликвидации уже 37 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков дронов уже прибыли сотрудники экстренных служб. Уточняются возможные последствия воздушной атаки.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в понедельник, 8 июня. С того времени подразделения ПВО ликвидировали уже 37 беспилотников на подлете к столице.

Временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – все четыре авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.