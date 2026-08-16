Первый рейс из египетского Эль-Аламейна приземлился в Москве

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Египетская авиакомпания Air Cairo выполнила 15 августа первый рейс из Эль-Аламейна в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

"Открыт еще один авиамаршрут: в Москву прилетел первый борт из египетского Эль-Аламейна", – говорится в сообщении ведомства.

Минтранс и Росавиация продолжают сотрудничество с Египтом по вопросам развития авиаперевозок. На сегодня из России доступны перелеты в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также по новому направлению в Борг-эль-Араб.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут напрямую лететь в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенные на побережье Средиземного моря.

Росавиация уведомила российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые египетские курорты. Также организация будет готова рассматривать заявки на выполнение в эти города чартерных перелетов.

Авиакомпания Red Wings уже направила в Росавиацию заявки на организацию перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн. Перевозчик уточнил, что может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью.