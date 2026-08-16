Самолеты-заправщики и беспилотник США замечены над Персидским заливом

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Над нейтральными водами Персидского залива вновь зафиксированы полеты американских военных самолетов-заправщиков и разведывательного беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По его словам, в небе находятся как минимум три самолета Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. Они кружат в непосредственной близости от границы воздушного района, подконтрольного иранским диспетчерам, на высоте около 6 километров. Траектория их движения затрагивает коридоры, выделенные для гражданской авиации.

Кроме того, у границы иранского воздушного района летает беспилотник-разведчик вертикального взлета Shield AI V-Bat UAV. Он находится на высоте примерно 1,5 километра. Источник отметил, что передвижения этого аппарата над Персидским заливом фиксируются нечасто.

Также в течение дня военно-транспортные самолеты наблюдались над Оманским заливом, где они совершали полеты по круговой траектории.

В июле в районе Персидского залива был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry. Борт летел по круговой траектории на высоте около 8,5 километра.

При этом за несколько дней до этого данный самолет уже подавал сигнал об аварийной ситуации на борту, пролетая над Персидским заливов. Тогда его посадка на одной из военных баз региона прошла штатно, однако в последующие несколько суток воздушное судно не наблюдалось.