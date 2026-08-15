США присвоили вспышке сальмонеллеза из-за куриных яиц наивысший уровень угрозы

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило наивысший уровень угрозы вспышке сальмонеллеза, связанной с отозванной партией куриных яиц, сообщает Fox Business со ссылкой на FDA.

FDA определяет угрозу класса I как ситуацию, при которой есть реальная вероятность, что использование отозванной продукции может привести к серьезным последствиям для здоровья или летальному исходу.

В конце июля птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала почти 1,6 миллиона дюжин яиц из-за возможного заражения сальмонеллой. По данным СМИ, с начала вспышки около 98 человек заболели в 17 штатах, 26 из них были госпитализированы.

Большинство случаев зафиксировано в Техасе. О симптомах также сообщали в Калифорнии, Неваде, Аризоне, Нью-Мексико и других штатах.

Ранее в подмосковном Зарайске возбудили дело по факту отравления 19 человек роллами. Установлено, что 16 человек принимали в пищу еду из кафе быстрого питания на улице Карла Маркса, деятельность которого была приостановлена. В настоящее время состояние 12 человек оценивается как средней степени тяжести.

