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10 июля, 21:45

Происшествия

СК возбудил дело после отравления 19 человек в суши-баре в Зарайске

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 19 человек роллами в Зарайске. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление граждан. По данным следствия, пострадавшие обратились в больницу 9 и 10 июля. Среди них 7 несовершеннолетних.

Установлено, что 16 человек принимали в пищу еду из одного кафе. Продукты из заведения уже направлены на экспертизу, деятельность кафе приостановлена. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Также известно, что речь идет о кафе быстрого питания на улице Карла Маркса.

"Со слов пострадавших все они употребляли в пищу суши и роллы, на данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В настоящее время состояние 12 человек оценивается как средней степени тяжести, передает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Еще 7 человек отказались от дальнейшей госпитализации и были отпущены под амбулаторное наблюдение.

Ранее суд в Якутии приостановил на 60 суток работу пищеблока ресторана "Геофизик" из-за массового отравления на школьном банкете. Инцидент случился в конце июня, когда после выпускного для девятиклассников 14 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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