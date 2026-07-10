В аэропорту Внуково сняли полетные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация заявила о снятии всех ограничений в аэропорту Внуково. Объявление размещено в канале ведомства в МАХ.

Авиагавань вновь приступила к отправке и приему гражданских судов. Ограничения в обслуживании рейсов были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Особый режим работы аэропорта по согласованию с соответствующими органами вводился утром 10 июля на фоне прилетов украинских дронов.

Согласно актуальным данным, общее количество сбитых беспилотников составило 19. К их ликвидации привлекались системы ПВО, а к работе на местах падения фрагментов – экстренные службы.