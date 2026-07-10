10 июля, 10:39Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Временные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта, так как возможны корректировки в расписании.
Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово в связи с угрозой беспилотной атаки, однако позднее были отменены.
Налет вражеский дронов на Москву продолжается с четверга, 9 июля. Как сообщал Сергей Собянин, к утру 10-го числа в небе над столицей уничтожили уже 14 БПЛА.