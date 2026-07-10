Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 10:39

Транспорт

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта, так как возможны корректировки в расписании.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Домодедово в связи с угрозой беспилотной атаки, однако позднее были отменены.

Налет вражеский дронов на Москву продолжается с четверга, 9 июля. Как сообщал Сергей Собянин, к утру 10-го числа в небе над столицей уничтожили уже 14 БПЛА.

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