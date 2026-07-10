Движение на Нижегородской улице в Москве восстановили после ДТП

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Движение транспорта на Нижегородской улице в Москве восстановили после ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла утром 10 июля. Примерно в 07:23 около дома 9гс1 на Нижегородской улице "Газель" столкнулась с автобусом. Пассажирское транспортное средство после этого врезалось в рекламный щит.

По данным столичной ГАИ, в результате аварии пострадали 9 пассажиров и водитель автобуса. Подробностей об их состоянии пока нет. Мосгортранс заявил, что окажет им всю необходимую помощь.

