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10 июля, 09:30

Происшествия

Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом в центре Москвы

Фото: Москва 24

Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом в центре Москвы, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент представители организации связываются с пострадавшими, чтобы помочь им в оформлении документов, необходимых для получения страховых выплат. Дело находится на личном контроле генерального директора Мосгортранса Николая Асаула.

В столичном департаменте здравоохранения добавили, что на месте продолжают работу экстренные службы. Всем, кто получил травмы, оказали медицинскую помощь на месте, а некоторых доставили в городские больницы для дальнейшего обследования и лечения.

Привлечены профильные специалисты столичных стационаров, ситуация на контроле ведомства.

Авария произошла утром в пятницу, 10 июля. "Газель" грубо нарушила правила движения и подрезала рейсовый автобус резким маневром. Момент с ДТП попал на видео.

Точное количество пострадавших уточняется. Предварительно, их 10, в том числе водитель автобуса. Из-за ДТП движение транспорта на Нижегородской улице около дома 9г в сторону центра временно затруднено.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств аварии.

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