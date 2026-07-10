Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:52 (обновлено 10.07.2026 09:47)

Происшествия

Момент аварии с автобусом на Нижегородской улице в Москве попал на видео

Видео: Москва 24

Момент ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем "Газель" в Москве попал на видео.

По данным столичного Дептранса, авто нарушило правила дорожного движения и "подрезало" автобус.

Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице около дома 9гс1. В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров автобуса.

В связи с аварией движение на Нижегородской улице в сторону центра временно затруднено, водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

Не менее трех машин столкнулись на Киевском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика