10 июля, 08:52 (обновлено 10.07.2026 09:47)Происшествия
Момент аварии с автобусом на Нижегородской улице в Москве попал на видео
По данным столичного Дептранса, авто нарушило правила дорожного движения и "подрезало" автобус.
Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице около дома 9гс1. В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров автобуса.
В связи с аварией движение на Нижегородской улице в сторону центра временно затруднено, водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.
Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.
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