Момент аварии с автобусом на Нижегородской улице в Москве попал на видео

Видео: Москва 24

Момент ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем "Газель" в Москве попал на видео.

По данным столичного Дептранса, авто нарушило правила дорожного движения и "подрезало" автобус.

Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице около дома 9гс1. В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров автобуса.

В связи с аварией движение на Нижегородской улице в сторону центра временно затруднено, водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.