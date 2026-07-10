Прокуратура взяла под контроль установление причин ДТП с автобусом в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на Нижегородской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, водитель грузового фургона врезался в автобус, который в результате удара выехал на тротуар, где столкнулся с препятствием. В результате случившегося есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел утром в пятницу, 10 июля. По данным столичного Дептранса, "Газель" грубо нарушила правила движения и резким маневром подрезала рейсовый автобус.

Точное количество пострадавших уточняется. По данным столичной ГАИ, пострадали 9 пассажиров и водитель автобуса. Из-за ДТП движение транспорта на Нижегородской улице около дома 9г в сторону центра временно затруднено.

