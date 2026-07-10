Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 09:09

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль установление причин ДТП с автобусом в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на Нижегородской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, водитель грузового фургона врезался в автобус, который в результате удара выехал на тротуар, где столкнулся с препятствием. В результате случившегося есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел утром в пятницу, 10 июля. По данным столичного Дептранса, "Газель" грубо нарушила правила движения и резким маневром подрезала рейсовый автобус.

Точное количество пострадавших уточняется. По данным столичной ГАИ, пострадали 9 пассажиров и водитель автобуса. Из-за ДТП движение транспорта на Нижегородской улице около дома 9г в сторону центра временно затруднено.

Читайте также


происшествияДТПгород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика