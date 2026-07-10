На столичных ярмарках появились абрикосы, персики и алыча

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На московских ярмарках появились абрикосы, персики и алыча, которые можно приобрести для приготовления компотов, варенья, выпечки и многого другого, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Несмотря на то что считается, что эти фрукты растут только в теплом климате, абрикосы и персики выращивают в Воронежской, Владимирской и Волгоградской областях, а также в Подмосковье. На прилавках можно найти различные виды – например, такие абрикосы сортов, как "краснощекий", "царский", "медовый" или персики "кардинал", "белый лебедь", "черный принц" и многие другие.

У персиков и абрикосов достаточно короткий сезон. При этом абрикосы обычно созревают раньше, от цветения до сбора урожая проходит около 2–2,5 месяца.

Одна из участниц ярмарки, Садига Зорбаева, выращивает эти культуры больше 8 лет во Владимирской области. Она объяснила, что персики и абрикосы требуют внимания весь сезон, а урожай также зависит от погоды в период созревания. Оптимальная температура – от 25 до 30 градусов.

"Когда становится жарче, земля быстро сохнет, поэтому важно следить за поливом. Сильные дожди, наоборот, могут повредить урожай, и часть плодов осыпется раньше времени", – отметила Зорбаева.

Алычу, в свою очередь, привозят из южных регионов – Крыма, Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области. Она напоминает небольшую сливу, однако отличается более выраженной кислотой.

Цвет плода зависит от сорта и зрелости, при этом в каждом случае меняются его полезные свойства – зеленая и недозрелая алыча считается хорошим антиоксидантом, содержит витамин С и лимонную кислоту. В желтой при этом содержится бета-каротин, который важен для кожи, слизистых и зрения. В красных и фиолетовых плодах, в свою очередь, есть антоцианы и полифенолы – данные вещества защищают клетки от старения, борются с воспалениями и укрепляют капилляры.

Кроме того, алыча подходит для соусов, маринадов и горячих блюд, а самый известный продукт из нее – это соус ткемали.

Ранее на столичных ярмарках начался сезон томатов. Можно найти, например, сорт "пинк парадайз", "скорпион" и "мадрид". Их привозят из Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Ростовской области и других регионов России.

