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28 июня, 18:56

Город

Сезон томатов начался на московских ярмарках

Фото: Москва 24/Максим Денисов​

Сезон томатов начался на московских ярмарках. Их привозят из Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Ростовской области и других регионов России, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Популярный сорт "пинк парадайз" на ярмарку привозит фермер Марина Заяц из Краснодарского края. Плоды отличаются насыщенным розовым цветом, плотной сочной мякотью и сладким вкусом. Вес одного томата составляет 180–220 граммов.

В розовые сорта также входит "скорпион", крупные плоды которого обладают слегка ребристой и неправильной формой. Однако такие томаты имеют сахаристую мяготь и насыщенный аромат.

На московских ярмарках можно приобрести и коллекционные сорта. Например, в Липецкой области выращивают томат "мадрид" с лимонно-желтой окраской и яркими красными прожилками. Покупатели также интересуются и томатом черри "уголек" российской селекции. Его плоды отличаются необычной черно-фиолетовой окраской, а благодаря природным антоцианам приобретают легкие фруктовые нотки во вкусе.

Ранее на столичных ярмарках появилась первая черешня, привезенная из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. На различных прилавках фермеры представили множество сортов черешни, каждый из которых имеет свой вкус и особенности. Открыла сезон ягода сорта "апрелька". Ее плоды бордового, почти черного цвета.

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