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28 июня, 16:52

Общество

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поздравил молодых людей с Днем молодежи, выразив уверенность, что они докажут на деле искреннюю преданность Отечеству и верность принципам. Об этом он сказал в ходе съезда партии "Единая Россия".

"Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших молодых соратников и единомышленников с Днем молодежи, который отмечался вчера", – отметил глава государства.

По словам президента, на предстоящих выборах "Единая Россия" выдвинет множество молодых людей, представителей поколения, за которым будущее.

"Мы имеем полное право ими гордиться – молодыми людьми нашей страны. Это целеустремленные, современные, умные, талантливые юноши и девушки, всем сердцем любящие нашу Родину", – сказал Путин.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем молодежи, пожелав удачи и успехов. На сегодняшний день в столице живут более 3,2 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. По словам мэра Москвы, в городе сформированы все условия для учебы, работы и реализации проектов.

Он подчеркнул, что молодые люди могут стать профессионалами, приносить пользу людям и России, а Москва поддержит их.

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