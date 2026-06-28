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28 июня, 16:31

Политика

Путин заверил, что Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами, заверил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что страна не только справится со всеми стоящими перед ней вызовами, но и решит задачи внутреннего развития. По его словам, речь идет, в первую очередь, о демократии и сохранении традиционных ценностей, а также повышении качества и уровня жизни во всех российских регионах.

Российский лидер выразил уверенность в том, что на благо граждан страны будут работать все политические партии, а кандидаты не поставят под удар единство страны.

Кроме того, в стране вводятся новые меры, которые должны защищать героев СВО и их семьи.

"Реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджета", – заключил президент.

Ранее глава государства указал на то, что власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов спецоперации. В частности, правительство думает о том, как трудоустроить ветеранов после завершения СВО, предоставить им образование и оказать необходимую медицинскую помощь.

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