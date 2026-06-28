Путин заверил, что Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами

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Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами, заверил Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

Он подчеркнул, что страна не только справится со всеми стоящими перед ней вызовами, но и решит задачи внутреннего развития. По его словам, речь идет, в первую очередь, о демократии и сохранении традиционных ценностей, а также повышении качества и уровня жизни во всех российских регионах.

Российский лидер выразил уверенность в том, что на благо граждан страны будут работать все политические партии, а кандидаты не поставят под удар единство страны.

Кроме того, в стране вводятся новые меры, которые должны защищать героев СВО и их семьи.

"Реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджета", – заключил президент.

Ранее глава государства указал на то, что власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов спецоперации. В частности, правительство думает о том, как трудоустроить ветеранов после завершения СВО, предоставить им образование и оказать необходимую медицинскую помощь.

